صورة تذكارية تجمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي أمام قاعة مرايا

حرص قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التقاط صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبل انطلاق القمة الخليجية الـ41.
وأظهرت الصورة وقوف القادة ورؤساء الوفود أمام قاعة مرايا يتوسطهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلوا إلى قاعة مرايا عقب قدومهم لمطار محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، تمهيداً لبدء انعقاد اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
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صورة تذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام قاعة مرايا.#القمة_الخليجية_في_العلا #GulfSummitInAlUla #واس pic.twitter.com/Yf2kyhSA2z
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
وفق “أخبار 24”.