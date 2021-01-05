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أخبار المناطق > صورة تذكارية تجمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي أمام قاعة مرايا
05/01/2021   5:57 م

صورة تذكارية تجمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي أمام قاعة مرايا

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حرص قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التقاط صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبل انطلاق القمة الخليجية الـ41.

وأظهرت الصورة وقوف القادة ورؤساء الوفود أمام قاعة مرايا يتوسطهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلوا إلى قاعة مرايا عقب قدومهم لمطار محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، تمهيداً لبدء انعقاد اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وفق “أخبار 24”.

صورة تذكارية تجمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي أمام قاعة مرايا

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