وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الثلاثاء) مراسم اتفاق “بيان العلا”، وذلك خلال انعقاد القمة الخليجية الـ41.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته أمام القمة، أنه جرى التأكيد في “بيان العلا” على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.
وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلوا إلى قاعة مرايا عقب قدومهم لمطار محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
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قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوقعون البيان الختامي و #بيان_العلا.#القمة_الخليجية_في_العلا #واس pic.twitter.com/m8Ud5SBizW
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
وفق “أخبار 24”.