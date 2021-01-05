“الخطوط السعودية” توفر أكثر من نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أكملت الخطوط الجوية السعودية جميع استعداداتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، التي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة.
وأبانت أنها نفذت خطتها التشغيلية للرِّحَلات الداخلية، حيث شغّلت أكثر من 4.6 ألف رحلة بين مختلف المحطات الداخلية بزيادة 5%، فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية 552.9 ألف مقعد بزيادة تبلغ نسبتها 12%.
وأشارت إلى أن خطط استثمار الأسطول الجديد إلى جانب المتابعة الدقيقة والمراجعة الدائمة للخطة التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة، أسهمت في توفير السعة المقعدية اللازمة مما أسهم وبشكل مباشر في حل أزمة الحجوزات وعدم توفر مقاعد على الرِّحَلات الداخلية. وفق “أخبار 24”.