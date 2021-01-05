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اخبار رياضية > وزير الرياضة يهنئ أنمار الحائلي بعد تأهل “الاتحاد” لنهائي البطولة العربية
05/01/2021   6:00 م

وزير الرياضة يهنئ أنمار الحائلي بعد تأهل “الاتحاد” لنهائي البطولة العربية

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تهنئة، إلى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بعد تأهل الفريق إلى نهائي البطولة العربية، بالفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس في إياب نصف النهائي.

وقالت وزارة الرياضة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي الاتحاد وجماهيره بتأهل الفريق الكروي الأول لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد تجاوزه لشقيقه فريق الشباب في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي المسابقة”. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة: “جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفيصل برئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، حيث أشاد وزير الرياضة بالمستويات الفنية الكبيرة التي ظهر بها الفريقان خلال هذه البطولة، متمنيا في الوقت ذاته لفريق الشباب حظا أوفر في المنافسات المقبلة”.

وزير الرياضة يهنئ أنمار الحائلي بعد تأهل “الاتحاد” لنهائي البطولة العربية

اخبار رياضية
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