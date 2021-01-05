خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان.. واتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله نظيره العُماني بدر البوسعيدي، على هامش اجتماع الدورة 41 للقمة الخليجية.
واستعرض الوزيران آفاق التعاون الثنائي، وبحثا مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عُقدت في العُلا. وفق “أخبار 24”.
وأثنى أمير الكويت، خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعدّ ما تحقق من نجاح في قمة العُلا إنجازاً خليجياً وعربياً سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.