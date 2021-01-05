نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان.. واتصالاً هاتفياً من أمير الكويت
06/01/2021   2:09 ص

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان.. واتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

+ = -
599

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله نظيره العُماني بدر البوسعيدي، على هامش اجتماع الدورة 41 للقمة الخليجية.

واستعرض الوزيران آفاق التعاون الثنائي، وبحثا مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عُقدت في العُلا. وفق “أخبار 24”.

وأثنى أمير الكويت، خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعدّ ما تحقق من نجاح في قمة العُلا إنجازاً خليجياً وعربياً سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان.. واتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.