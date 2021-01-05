شاهد.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع أمير قطر في العلا

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، في قاعة مرايا بالعلا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.
حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر من الجانب القطري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
فيديو عاجل | #ولي_العهد يلتقي أمير #قطر ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك#قمة_العلا#الإخبارية pic.twitter.com/VVv9dtmDK0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021
وفق “أخبار 24”.