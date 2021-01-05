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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > عروض برنامج ” قودي بأمان ” تشعلل سادس الليالي من #شتاء_الخرج
06/01/2021   2:01 ص

عروض برنامج ” قودي بأمان ” تشعلل سادس الليالي من #شتاء_الخرج

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تفاعل زوار فعاليات شتاء الخرج في يومه السادس والذي حقق روح البسمة على محي الحضور ،حيث أبدى الجميع سعادته من كبار و صغار ،تنوع الإعجاب في العديد من البرامج المقدمة في الفعاليات ،وقد احتضن اليوم برنامج ” قودي بأمان ” عبر منطقة العروض نفذها مجموعة من مدربات قيادة ومدرسة دله لتعليم القيادة .

وشهد اليوم السادس زيارة كلاً من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد ورئيس بلدية الهياثم الأستاذ ناصر بن عبدالله بن سعيدان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج واطلعوا على الأركان و الفعاليات والبرامج المقدمة والتي نالت على إعجابهم مشيدين بالأدوار الرائعة في التنظيم و آلية العمل .

عروض برنامج ” قودي بأمان ” تشعلل سادس الليالي من #شتاء_الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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