أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية 41، التي عُقدت اليوم الثلاثاء في العلا، انتباه متابعي القمة.
وتبين – وفقا لأحد مواقع البيع الإلكترونية – أن الكمامة تُصنع في كوريا الجنوبية، وهي خفيفة الوزن، حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات، ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.
ويمنع التصميم ثلاثي الأبعاد استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارا (105 ريالات).
وفق “أخبار 24”.