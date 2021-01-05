أعلنت جامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها خلال عام 2021، والتي ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة هي أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، مؤكدة أنها ستستقبل طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيا بدءا من يوم الأحد الموافق 26/5/1442 هـ وحتى السبت 3/6/1442 هـ، وذلك من خلال رابط التقديم الإلكتروني.
وحددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توفرها لدى المتقدمين، أبرزها أن يكون سعوديًا وحاصلًا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعة السعودية أو الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج، كما تشترط أن تكون درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في التخصص العام المراد التقديم عليه، على أن يُستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح البكالوريوس.
وفق “أخبار 24”.