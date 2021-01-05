بالفيديو.. فنانة تشكيلية تبدع برسم لوحة فنية لولي العهد أثناء تلقيه لقاح كورونا

كشفت الفنانة التشكيلية رهف السهلي، صاحبة اللوحة الرقمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى لقاح كورونا المستجد، عن حجم التفاعل الذي حظيت به الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت، خلال حديثها لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الصورة ألهمتها أن تحولها إلى لوحة رقمية، لا سيما أنها تحمل معاني التشجيع من جانب ولي العهد لسكان المملكة من أجل الحصول على لقاح كورونا.
وأشارت إلى أن الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الناس، خاصة أن الرسم عبر سناب شات يُعد تقنية جديدة، مشيرة إلى أنها واجهت بعض المحبطين بالتجاهل أو اعتبارهم دوافع لتطوير أدائها. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أنها قامت بالحصول على مقاسات الرسم وأبعاد الصورة في البداية، ثم تحديد درجات البشرة وغيرها من العوامل، مؤكدة أن الرسم على سناب شات صعب للغاية على مستوى الاستخدام.
رهف السهلي.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم لوحة رقمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان@art_Rahaf#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/6ycJYxNyM2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 5, 2021