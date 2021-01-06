مساعد وزير الداخلية: الهوية الرقمية من “أبشر أفراد” ستغني المواطن والمقيم عن الهوية البلاستيكية

قال مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، بندر آل مشاري، إن التحول الرقمي يهدف إلى عدم إلزام المواطن والمقيم بحمل الوثائق البلاستيكية كالهوية الوطنية وهوية مقيم ورخصة القيادة وكذلك استمارة السيارة.
وأوضح خلال لقائه على قناة “العربية”، أن الهوية الرقمية يمكن الاعتماد عليها بدلاً عن البطاقة البلاستيكية في جميع المعاملات الرسمية كإبرازها لرجال الأمن بالميدان والتعامل مع البنوك والشركات والأفراد والجهات الحكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها، مشيراً إلى أن الوثائق البلاستيكية هي المرجع الأساسي والأخير.
وأضاف أنه يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر منصة “أبشر أفراد” دون الحاجة لوجود إنترنت، مبيناً أن رجل الأمن يمكنه التأكد من موثوقيتها عبر تطبيق “منصة ميدان”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن خدمة “استعراض الهوية الرقمية” توجد على الواجهة مباشرة بعد فتح تطبيق “أبشر أفراد” الجديد، مبيناً أنها تحمل كل المعلومات كما لو كنت تحمل بطاقة الهوية الوطنية البلاستكية.
مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية لـ #العربية: حمل المواطن والمقيم للهوية البلاستيكية لم يعد ضرورياً بعد الحصول على الهوية الرقمية من تطبيق #أبشر أفراد الجديد .
عبر:@BinMusaad pic.twitter.com/05gbvb9QY7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 5, 2021