“اتحاد القدم” محذراً: حرية التعبير لا تعطي الحق بالتجاوز تجاه منسوبينا

أكدت الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حرية التعبير والتعليقات الإعلامية والجماهيرية، لا تعطي الحق لأحد بالتجاوز غير النظامي ضد العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل بالاتحاد، سواءً إعلاميين أو غيرهم.
وجاء تحذير اتحاد القدم بعد قيامه من خلال إدارته القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة، برصد بعض التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع قضايا رسمية بهذا الشأن.
وشددت الإدارة القانونية باتحاد القدم في بيان لها، على أن الاعتذارات التي تقدمت بها بعض الشخصيات الإعلامية والرياضية لا تعني إسقاط حق أحد من عناصر اتحاد كرة القدم، بل هي خطوة مفتوحة الخيارات وفقًا لمعطيات التجاوزات غير القانونية، خاصة تلك التي تدخل بالذمم وإهدار الكرامة الشخصية والعملية والإساءة المقصودة وإثارة الرأي العام.
وأضافت أن باب الاتحاد مفتوح لجميع الإعلاميين وأجاب عن كل استفساراتهم، ولقي التجاوب المستمر من جانبه ثناء وتقدير الوسط الإعلامي، مضيفاً أن مسؤولي الاتحاد تجاوبوا كذلك مع القنوات التلفزيونية والإذاعية عبر المداخلات أو اللقاءات المباشرة وكذلك نشر الرسائل التثقيفية بشكل متواصل.
وأشارت إلى أن تجاوب مسؤولي الاتحاد جاء تقديرًا لشركاء الكرة السعودية من الإعلاميين والجماهير، وهو عمل يسعد به كل العاملين باتحاد الكرة، إلا أن التجاوزات غير القانونية ستكون حتماً تحت طائلة الأنظمة الرسمية المتبعة.
واختتمت بالتأكيد على أن الانتقادات الهادفة هي مرآة العمل وأن اتحاد الكرة يهمه سماعها والاطلاع عليها ومناقشتها ورصدها كشراكة كروية إعلامية تعطي للإعلام صورته المضيئة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت اعتذارات من إعلاميين رياضيين عن تغريدات غير موفقة قاموا بكتابتها ونشرها حملت تجاوزاً للأنظمة المحددة لحرية التعبير حول القضايا الكروية، بعد إعلان اتحاد القدم رفع قضايا رسمية ضد المتجاوزين.