بروفيسور سعودي يقدم مقترحاً لدول الخليج لتشجيع مواطنيها على أخذ لقاح “كورونا”

دعا بروفيسور الطب التجديدي صفوق الشمري، دول الخليج، للسماح لمواطنيها الذين تلقوا لقاح كورونا بالسفر من دون احترازات إضافية، مبيناً أن ذلك يعمل على تشجيع المواطنين والمقيمين بدول الخليج على تلقي اللقاح بوتيرة أسرع.
وقال الشمري إن السماح بالسفر بعد تلقي التطعيم يساعد على عودة الحياة لطبيعتها، مستغرباً في الوقت نفسه من تطبيق العزل في السفر لشخص تلقى التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.
وأشار إلى أنه لا يوجد لقاح يعطي فاعلية بنسبة 100 %، مبيناً أن لقاح الإنفلونزا نسبته 40 – 60 % فقط ومع ذلك يتم تطعيم الأشخاص به ويُسمح لهم بالعيش طبيعياً دون حظر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تلقي اللقاح في الوقت الحالي يساعد على منع انتشار الحالات الشديدة التي تؤدي للعناية المركزة والوفيات والتي ترهق النظام الصحي، وكذلك كسر سلسلة الانتشار.