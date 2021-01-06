“الحقيل”: موافقة “الوزراء” على نظام “الصندوق العقاري” الجديد ستمكّن الأسر من تملك السكن بسهولة

رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.
وأكد الحقيل أن النظام المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23 ) وتاريخ 11 /6 /1394 هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مُمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة.
وأضاف أن النظام الجديد سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة، منوهاً إلى أن النظام سيشكل كذلك دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
وقال وزير الإسكان إن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموح نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.
وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع كل شرائح المجتمع.