ما هي "الطنطورة" التي سمي بها أشهر مهرجانات العلا.. وفيما كانت تستخدم قديماً؟

نشرت دارة الملك عبدالعزيز نبذة عن الطنطورة التي سمي بها مهرجان شتاء طنطورة أشهر مهرجانات محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، مبينة استخداماتها قديماً لدى سكان العلا.
والطنطورة هي عبارة عن مزولة شمسية على شكل مسلة أو ساعة شمسية، وهي عبارة عن بناء هرمي من الطين يعلوه حجر أسود يقع في الجزء الجنوبي للقرية.
وكانت تستخدم الطنطورة للحسابات الفلكية وخاصة للاستدلال على مواسم الزراعة، وتقسيم النهار، وتوزيع حصص المياه من العيون الجارية وفق ضوابط وعرف سائد بين الأهالي، حيث يلامس ظلها الحجر المغروس على الأرض.
وفق “أخبار 24”.