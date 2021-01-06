بالفيديو.. نزار باهبري يكشف من المسموح لهم بتلقي لقاح “كورونا” من أصحاب الأمراض المزمنة

قال استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، إن هناك فئات من المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويتلقون أدوية متعددة يُسمح لهم بتلقي تطعيم فيروس “كورونا”.
وأوضح أن هذه الفئات تضم الأشخاص الذين يعانون من السكر والضغط وأمراض القلب والكلى (قصور أو غسيل)، وكذلك الذين يعانون من كسل في الغدة الدرقية، ونشرات الغدة الدرقية، والذين يتناولون الأدوية النفسية، مشدداً على ضرورة تلقي هذه الفئات للتطعيم ضد الفيروس.
وأضاف أن الأشخاص الذين يتناولون مسيل الـدم “وارفارين” عليهم إجراء تحليل جديد وعرض النتيجة على مركز التطعيم، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الصدر والأنف والجيوب الأنفية أو أي مرض في الرئة عليهم أخذ التطعيم.
وأشار إلى أن أصحاب الحساسية المفرطة ضد الأكل أو الدواء هم الذين يكون عليهم تحفظ ضد التطعيم.
من جانبه، دعا استشاري أمراض القلب والمفاصل والروماتيزم بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسين حلبي، مرضى الروماتيزم الذين يأخذون علاجات بيولوجية، والعلاجات المثبطة للمناعة لتلقي التطعيم، مؤكداً أنه آمن. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق نفسه، قال استشاري الجهاز الهضمي وأمراض زراعة الكبد معتز هاشم، إن مرضى الجهاز الهضمي ومرضى الكبد ومن أصيب بالفيروس في وقت سابق عليهم تلقي اللقاح، مبيناً أنه أصيب بالفيروس في شهر أبريل الماضي وأخذ التطعيم.
سؤال يتكرر في عيادتي
المرضى المصابين بالأمراض المزمنة ويأخذوا ادوية متعددة
من منهم يستطيع أخذ تطعيم الكرونا ؟
والمصاب سابقاً يستطيع أخذ التطعيم؟
شكراً
دكتور حسين حلبي @mfa9el
دكتور. معتز هاشم@drmoutaz pic.twitter.com/BOqrI5k4WX
— نزار باهبري (@DrNezarB) January 5, 2021