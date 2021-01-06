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اخبار رياضية > بالفيديو.. اللاعب السابق ياسر الطايفي: فقدت قميصي الذي شاركت به بمونديال 94 ثم علمت أنه بيع في الحراج
06/01/2021   9:37 ص

بالفيديو.. اللاعب السابق ياسر الطايفي: فقدت قميصي الذي شاركت به بمونديال 94 ثم علمت أنه بيع في الحراج

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روى لاعب نادي الرياض والمنتخب السعودي السابق ياسر الطايفي واقعة طريفة تتعلق بالقميص الذي لعب به مع الأخضر في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الطايفي إن هذا القميص عزيز عليه، وفقده بسبب زميل له يدعى خالد عزيز حيث أعطاه القميص وبعض الأغراض، وبعد سنتين طالبه بها لكنه فوجئ به يقول إن القميص تم بيعه.

وأضاف في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أنه بحث عن القميص وعثر على الشخص الذي يمتلكه فأخبره بأنه اشتراه من سوق الحراج، وعرض على شرائه 5 آلاف ريال لكنه رفض وأراد مبلغاً أكبر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن القميص الآن بحوزة منصور الدوس صاحب المتحف الرياضي، مبيناً أنه يتمنى أن يعود القميص إليه لأن له ذكريات عزيزة.

بالفيديو.. اللاعب السابق ياسر الطايفي: فقدت قميصي الذي شاركت به بمونديال 94 ثم علمت أنه بيع في الحراج

اخبار رياضية
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