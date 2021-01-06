لماذا تكثر الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء؟ و9 أسباب للوقاية منها

كشف علماء وأطباء في الصحة العامة عن أسباب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء، مشيرين إلى عدد من وسائل الوقاية للحماية من الإصابة.
وأوضح العلماء وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الطقس البارد يسهل الإصابة بالبرد، حيث إن “فيروسات” الأنف تكون معدية لفترة أطول وتتضاعف بشكل أسرع في درجات الحرارة المنخفضة.
وقال أستاذ الصحة العامة بجامعة بيردو الأميركية ليبي ريتشارد، إن الطقس البارد يغير خصائص الغشاء الخارجي لفيروس الإنفلونزا، حيث يجعله مطاطيا وأكثر صلابة من قبل، مما يجعل انتقاله من شخص لآخر أسهل.
وأشار إلى أن استنشاق الهواء البارد يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، وهذا يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.
وأبان الأطباء أن الطقس البارد يؤدي إلى جفاف العين والأغشية المخاطية في الأنف والحلق، نظرًا لأن الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا يتم استنشاقها في أغلب الأحيان حيث يمكن للفيروس أن يرتبط بسهولة أكبر بهذه الممرات الضعيفة والجافة.
ونصح الأطباء بـ9 وسائل للحماية من الإصابة بنزلات البرد خاصة في فصل الشتاء، وهي: “غسل الأيدي كثيرا، وتجنب لمس الوجهة (البعض يفعل ذلك ما بين 9 و23 مرة في الساعة)، الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب عدد كاف من أكواب الماء يوميا، وتناول نظام غذائي متوازن به الكثير من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأغذية الغنية بفيتامين (د).
وتضمنت النصائح كذلك، أهمية الحفاظ على النشاط البدني خلال فصل الشتاء، وتنظيف الأسطح الصلبة كثيرة اللمس في المنزل، واستخدام مرطب للأنف والفم، والحصول على لقاح الإنفلونزا، وفي الأوضاع الحالية الحصول على لقاح فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.