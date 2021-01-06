بالفيديو.. لاعب الرياض السابق يروي قصة الإصابة التي أنهت مشواره الكروي.. ورد فعله تجاه المتسبب فيها

روى لاعب نادي الرياض والمنتخب السعودي السابق ياسر الطايفي، تفاصيل الإصابة والحـادث المروري الذي تعرّض له، وكانت الحادثـتان سبباً في انتهاء مشواره الكروي.
وقال الطايفي في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إنه شارك مع الأخضر في بطولة كأس الخليج عام 1994 في الإمارات، وتعرّض لإصابة في أول مباراة بسبب تدخل عنيف ضده من مدافع المنتخب الكويتي خالد الجارالله.
وأضاف أن الإصابة كانت قطعاً في الأربطة وقضى عامين خلال فترة العلاج والتأهيل، مبيناً أن المفارقة أن الجارالله كان معه في الفندق صباح يوم المباراة، وأنه سامحه على تسببه في الإصابة لأنها قضاء وقدر.
وبيّن أن الإصابة أثرت عليه كثيراً حتى بعد العودة للملاعب؛ حيث كان يشعر بأنه ليس بنفس مستوى وحماس ما قبل الإصابة، لدرجة أنه كان إذا وصل إلى مقر النادي يعود مرة أخرى إلى منزله، وكان ينتابه وقتها شعور غريب بعدم الرغبة في اللعب لا يعلم أسبابه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تعرض لحـادث مروري أنهى مسيرته الكروية تماماً في طريق الملك فهد بالرياض، وكان معه شخصان أحدهما توفي والآخر أصيب، وتعرض لكسر مضاعف في الفخذ وقرر بعدها الابتعاد عن الرياضة، نافياً ما تردد أنه كان تحت تأثير المخدر وقت الحـادث.
#فيديو
اللاعب #ياسر_الطايفي لاعب #نادي_الرياض سابقاً يتحدث عن الإصابة التي أنهت مشواره الرياضي مع المنتخب: الإصابة أثرت عليّ وأدت لانقطاعي سنتين، و #خالد_الجارالله الصبح كان جالس معي في الفندق، والعصر شايلني في النقالة بسببه، لكن سامحته.. pic.twitter.com/iimpvtkXyD
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 5, 2021
اللاعب #ياسر_الطايفي:
بعد العودة من الإصابة كنت احس اني موب ياسر اللي انت تبغاه! لدرجة اني كنت أوصل النادي وارجع!! وتحس ان في شي انعمل.. أتوقع سحر أو شي كذا!#برنامج_وينك#روتانا_خليجية pic.twitter.com/yYXQ3zQ8TF
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 5, 2021
#فيديو
اللاعب #ياسر_الطايفي يروي لـ #محمد_الخميسي قصة الحادث المروري الذي أبعده عن مجال الرياضة تماما، وينفي ما أشيع من أنه كان تحت تأثير “المخدر” أثناء وقوع هذا الحادث..#برنامج_وينك#روتانا_خليجية@mohd_alkhamisi pic.twitter.com/J8v7fbcLsK
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 5, 2021