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اخبار رياضية > بالفيديو.. لاعب الرياض السابق يروي قصة الإصابة التي أنهت مشواره الكروي.. ورد فعله تجاه المتسبب فيها
06/01/2021   2:22 م

بالفيديو.. لاعب الرياض السابق يروي قصة الإصابة التي أنهت مشواره الكروي.. ورد فعله تجاه المتسبب فيها

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روى لاعب نادي الرياض والمنتخب السعودي السابق ياسر الطايفي، تفاصيل الإصابة والحـادث المروري الذي تعرّض له، وكانت الحادثـتان سبباً في انتهاء مشواره الكروي.

وقال الطايفي في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إنه شارك مع الأخضر في بطولة كأس الخليج عام 1994 في الإمارات، وتعرّض لإصابة في أول مباراة بسبب تدخل عنيف ضده من مدافع المنتخب الكويتي خالد الجارالله.

وأضاف أن الإصابة كانت قطعاً في الأربطة وقضى عامين خلال فترة العلاج والتأهيل، مبيناً أن المفارقة أن الجارالله كان معه في الفندق صباح يوم المباراة، وأنه سامحه على تسببه في الإصابة لأنها قضاء وقدر.

وبيّن أن الإصابة أثرت عليه كثيراً حتى بعد العودة للملاعب؛ حيث كان يشعر بأنه ليس بنفس مستوى وحماس ما قبل الإصابة، لدرجة أنه كان إذا وصل إلى مقر النادي يعود مرة أخرى إلى منزله، وكان ينتابه وقتها شعور غريب بعدم الرغبة في اللعب لا يعلم أسبابه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تعرض لحـادث مروري أنهى مسيرته الكروية تماماً في طريق الملك فهد بالرياض، وكان معه شخصان أحدهما توفي والآخر أصيب، وتعرض لكسر مضاعف في الفخذ وقرر بعدها الابتعاد عن الرياضة، نافياً ما تردد أنه كان تحت تأثير المخدر وقت الحـادث.

بالفيديو.. لاعب الرياض السابق يروي قصة الإصابة التي أنهت مشواره الكروي.. ورد فعله تجاه المتسبب فيها

اخبار رياضية
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