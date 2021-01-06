6 أطعمة تساعد في إنقاص الوزن وتشعرك بالشبع لفترة أطول

يرغب العديد من الأفراد في إنقاص الوزن، والحد من إفراطهم في تناول الطعام، وهناك أطعمة تساعد في تعزيز الشعور بالشبع، الأمر الذي يجعل عملية التحكم فيما تتناوله من طعام تتم بشكل أسهل.
وتتمثل هذه الأطعمة، وفقا لموقع “فيت فور فان”، فيما يلي :
التفاح
تساعد ألياف “البكتين” الموجودة في التفاح في جعل الجسم يشعر بالشبع لفترة طويلة، ويعد “البكتين” من الألياف الغذائية التي تنظم عملية الهضم وتؤخر إفراغ المعدة لذلك يفضل تناول التفاح في وجبة الإفطار.
الزنجبيل
يساعد الزنجبيل في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء لدى الأشخاص والحد من إحساسهم بالجوع، كما أنه يضبط ضغط الدم وسكر الدم، ويفضل إذابة مسحوق الزنجبيل في الماء الساخن وتناوله مع وجبة الإفطار للحصول على هذه الفوائد.
حبوب دقيق الشوفان
تساعد هذه الحبوب في إمداد الجسم بالطاقة والشعور بالامتلاء مما يحد من تناول الإنسان لمزيد من الطعام، ويؤخر شعور المرء بالجوع، ويفضل أن تتم إضافته لوجبة الفطور.
اللوز
أكدت دراسات علمية أن شعور الإنسان بالجوع يقل بشكل ملحوظ بعد تناول اللوز النيء خلال النهار، كما أنه يحتوي على الدهون والبروتينات الصحية المفيدة للجسم.
العدس والبقوليات
تحتوي هذه النوعية من الأطعمة على ألياف وبروتينات يتم هضمها في الجسم بشكل أبطأ من الكربوهيدرات، لذلك فهي تساهم في زيادة الشعور بالشبع. وفق “أخبار 24”.
الطماطم
تحتوي الطماطم على عنصر الكروم، الذي يحافظ على معدل السكر الطبيعي، وعدم الشعور بالجوع مرة أخرى بعد تناول الوجبة بوقت قصير.