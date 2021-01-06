“آل الشيخ”: بعض الإعلاميين شككوا في نزاهتي.. ولو أردت فوز “الشباب” هناك ألف طريقة

تحدث مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن بعض الإعلاميين الذين قاموا بالتشكيك، في حكام مباراة الاتحاد، ونظيره الشباب، التي أُقيمت الإثنين، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.
وقال “آل الشيخ”، في تصريحات لبرنامج “الديوانية”: “بعض الإعلاميين لهم 40 سنة في الإعلام ويقوم بالتشكيك حتى لو كان بالحكم الرابع.. الاتهامات طالتني أنا شخيصًا قبل مباراة الاتحاد والشباب، من بعض الإعلاميين”.
وتابع “آل الشيخ”: “الأهم ماجد الشمراني طاقم تحكيم سعودي على أعلى مستوى.. انهزم الشباب، وفاز الاتحاد ونجحوا الحكام”، موضحًا أن الاتحاد يستحق الفوز بالمباراة والتأهل إلى نهائي البطولة العربية”.
وأضاف: “الاتحاد حاليًا يمتلك فريقًا على أعلى مستوى، ولم يتم تشتيته خارج الملعب، لأنه يمتلك إدارة جيدة، ومديرًا للفريق الأول لكرة القدم جيدًا، ولاعبين جيدين.. لذلك الاتحاد في الطريق القوي للعودة”. وفق “أخبار 24”.
وذكر مدير البطولة العربية: “البعض للأسف يتهمك حتى في نزاهتك، ولو أردت أن يفوز الشباب هناك ألف طريقة.. لكن هذه ليست أخلاقنا.. لو كانت المباراة في الدوري كنت شجعت الشباب ولم أخش من أحد وأفتخر بهذا الشيء.. لكن في البطولة العربية أقسم بالله لم نفرق بين الناديين في شيء”.