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اخبار رياضية > قرار جديد من النصر بشأن مصير “أمرابط”
06/01/2021   2:22 م

قرار جديد من النصر بشأن مصير “أمرابط”

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كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، اتخذ قرارًا جديدًا بشأن محترف الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

وطالبت إدارة النصر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي”، من وكيل أعمال المغربي نور الدين أمرابط التريث لمعرفة مصير اللاعب مع الفريق قبل إعلان اتحاد الكرة عن الأندية التي يحق لها التسجيل في الفترة الشتوية التي تفتتح الإثنين المقبل.

وكانت تقارير صحفية ربطت أمرابط بالرحيل عن صفوف فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، علمًا بأنه دخل الفترة الحرة في عقده التي تتيح له التفاوض أو التعاقد مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه.

قرار جديد من النصر بشأن مصير “أمرابط”

اخبار رياضية
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