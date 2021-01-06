بعد الجابر.. ثنائي الهلال السابق يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

تلقى نجما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمنتخب الوطني، السابقان، صالح النعيمة، وإبراهيم اليوسف، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونشر “النعيمة”، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء تلقيه اللقاح، بصحبة إبراهيم اليوسف، وعلق عليه: “قبل قليل أخذت الجرعة للقاح pfizer بصحبة أخي إبراهيم اليوسف”.
وتابع: “كل الشكر لله ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على توفير اللقاح.. والشكر موصول لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة، للجهود المبذولة لخدمة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء”. وفق “أخبار 24”.
وكان نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، أعلن تلقيه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وأظهر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، لحظة تلقيه جرعة اللقاح، وعلق: “كل شيء مذهل ويدعو للفخر”.
قبل قليل أخذت الجرعه للقاح pfizer بصحبة أخي ابراهيم اليوسف ..
كل الشكر لله ثم لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على توفير اللقاح،والشكر موصول لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة،للجهود المبذولة لخدمة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء🇸🇦 pic.twitter.com/kIvEZAq2Pn
— صالح النعيمه (@S_AlNeayma) January 4, 2021