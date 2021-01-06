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اخبار رياضية > الشباب يدخل في منافسة شرسة لضم دييجو كوستا
06/01/2021   2:22 م

الشباب يدخل في منافسة شرسة لضم دييجو كوستا

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كشفت تقارير صحفية، أمس الثلاثاء، أن أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأ في منافسة الهلال، للحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد السابق، الإسباني دييجو كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى مجلس إدارة نادي الشباب، وفقًا لموقع “Foot Mercato” الفرنسي، اهتمامه بالحصول على خدمات كوستا صاحب الـ32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده مع أتلتيكو مدريد، الأسبوع الماضي، بناء على طلبه.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن نادي الهلال بدأ مفاوضات استكشافية مع المهاجم كوستا، ومن المتوقع أن يكون العرض المطروح عليه، وفقًا لصحيفة الريكورد البرتغالية، لمدة عامين ونصف مقابل 17 مليون يورو. وفق “أخبار 24”.

الشباب يدخل في منافسة شرسة لضم دييجو كوستا

اخبار رياضية
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