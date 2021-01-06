واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهته المقبلة أمام نظيره العين، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت الحصة التدريبية للاعبي الفريق، على جوانب لياقية متنوعة، والجري بسرعات مختلفة، وتمريرات بينية متنوعة، كما شهد المران تسديدا مباشرا على المرمى.
ويحتل النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 11 نقطة، حصدها الفريق من 3 انتصارات وتعادلين إضافة إلى 6 هزائم.
وفق “أخبار 24”.