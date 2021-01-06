وعدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بمنح نجوم الفريق الأول لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة في حال الحصول على لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية”، أن الإدارة الاتحادية ستمنح خلال اليومين المقبلين مبلغ 150 ألف ريال لكل لاعب مكافأة للتأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وبينت أن الإدارة رصدت مبلغ 250 ألف ريال، لكل لاعب، في حال خطف لقب البطولة العربية.
ونجح الفريق الاتحادي في التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على نظيره الشباب في دور نصف النهائي، بينما ينتظر مواجهة أحد الطرفين، الإسماعيلي المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، في النهائي.