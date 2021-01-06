“كاريلي” يفقد خدمات “رودريجيز” بسبب الإصابة

أكدت الفحوصات الطبية إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جاري رودريجيز، ليفقد بذلك مدرب الفريق، فابيو كاريلي، خدمات اللاعب خلال المباريات القادمة.
وتمثلت إصابة اللاعب، وفقا لـ”الاقتصادية”، في عضلة الفخذ الضامة، وأثبتت الفحوصات حاجة اللاعب إلى العلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 21 يوما، الأمر الذي يعني أن اللاعب سيغيب عن مباريات الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيغيب اللاعب بدءًا من المباراة التي سيخوضها الاتحاد أمام ضمك يوم السبت المقبل، كما سيغيب عن المباريات الأخرى أمام أبها، والعين، في حين رجح البعض مشاركته في المباراة التي ستقام في وقت لاحق أمام النصر في الجولة الـ 15 من الدوري.
الجدير بالذكر أن اللاعب أصيب في وقت سابق بتمزق في عضلة الفخذ، والتهاب في وتر القدم في الرجل اليمنى نفسها، وتعرض للإصابة الثالثة قبل ساعات من مواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.