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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالخرج
06/01/2021   3:15 م

محافظ الخرج يلتقي مدير مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالخرج

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استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاربعاء الموافق 21/5/1442هـ سعادة مدير مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمحافظة الخرج أ/ فالح بن شافي الخرساني وأعضاء مجلس الادارة .

وفي بداية اللقاء رحب سعادة المحافظ بهم وهنأهم على تأسيس الجمعية سائلاً لهم التوفيق والسداد في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها .

بعد ذلك أوضح مدير المجلس أن إنشاء الجمعية جاء تلبية لاحتياج عدد كبير من ملاك ومربي الماشية من أهالي المحافظة ، كون محافظة الخرج تعد رافدا من روافد الثروة الحيوانية، وخاصة الماشية من إبل وأغنام والحاجة لوجود مظلة تساهم في تطوير نوعية العمل في مجال الثروة الحيوانية، مؤكداً حرص الجميع على تكامل العمل، ووضوح الرؤية، لتحقيق الاهداف المرجوة من تأسيس الجمعية،بدعم الجهات الحكومية للتطوير من خلال مشاريع مستقبلية تتبع الجمعية .

وفي نهاية اللقاء عبر مدير المجلس الخرساني وأعضائه عن خالص شكرهم للمحافظ لاستقباله وتوجيهاته والتي سيكون لها الاثر البالغ في الجمعية .

محافظ الخرج يلتقي مدير مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالخرج

أخبار الخرج
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