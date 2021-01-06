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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” ينهي خلافاً بين مواطن ووالدته بسبب نخلة أثمرت في منزلهما هذه الأيام
06/01/2021   11:54 م

بالفيديو.. “الزعاق” ينهي خلافاً بين مواطن ووالدته بسبب نخلة أثمرت في منزلهما هذه الأيام

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أنهى الفلكي الدكتور خالد الزعاق خلافا عائليا طريفا بين مواطن ووالدته حول نخلتهما المثمرة.

ونشر الزعاق تسجيلا صوتيا لمواطن أوضح فيه أن هناك مشكلة عائلية، حيث ذكر أن نخلتهم في المنزل مطلعة “مثمرة” ووالدته تقول الشبط دخل، “وهو عندما تبلغ البرودة شدتها”، وأنه يرى دخول المربعانية قبل أسبوعين فقط.

وأضاف: “والدتي تقول النخل ما يطلع إلا بالشبط.. إما الزعاق ما عنده سالفة، أو النخلة مطلعة عصبان (أي أعواد)”.

وكشف الزعاق لصاحب الاستفسار أن حديثهما جميعاً صحيح، مضيفا: “كلن يصلح سيارته والله لا يجيب الزعل”.

وأضاف، موجها حديثه للمواطن، “حديثك صحيح، لأن المربعانية لها أسبوعين داخلة على حساب أهل الشمال، وحديث والدتك صحيح لأن نخل المزارع ما يطلع إلا مع دخول الشبط”.وفق “أخبار 24”.

وزاد بقوله: “النخلة صح لأنها نخلة بيت، ونخل البيت دائماً تتدلع وتنزل مبكرة، خاصة البرحية، وحديثي صحيح لأنه تبقى الشبط قرابة أسبوع ويدخل علينا”.

بالفيديو.. “الزعاق” ينهي خلافاً بين مواطن ووالدته بسبب نخلة أثمرت في منزلهما هذه الأيام

أخبار محلية
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