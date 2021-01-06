“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة قد تؤدي لسيول على هذه المناطق

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن توقعات هطول أمطار رعدية ابتداء من غد الخميس وحتى الأحد القادم.
وأوضحت أن الأمطار ستكون على أجزاء من مناطق المملكة، وهي الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، والقصيم، وحائل، وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.
وأضافت أنه يُتوقَّع أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، والجوف، بأمطار متوسطة ورياح نشطة. وفق “أخبار 24”.
ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.