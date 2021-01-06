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تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأظهرت صور قدوم الأمير برفقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مركز اللقاحات بالرياض حيث تلقي الجرعة الأولى للقاح.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج