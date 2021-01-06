تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأظهرت صور قدوم الأمير برفقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مركز اللقاحات بالرياض حيث تلقي الجرعة الأولى للقاح.

الامير مقرن بن عبدالعزيز

الامير مقرن بن عبدالعزيز

الامير مقرن بن عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.