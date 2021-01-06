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أخبار محلية > بالأسماء.. “الهلال الأحمر” يعلن بدء استقبال مجتازي البرنامج التأهيلي للتوظيف
06/01/2021   11:57 م

بالأسماء.. “الهلال الأحمر” يعلن بدء استقبال مجتازي البرنامج التأهيلي للتوظيف

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن بدء استقبال مجتازي البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية “الدفعة الثانية” اعتباراً من 10 يناير الجاري ولمدة 4 أيام.

وأوضحت أن على المتقدمين إرفاق أصل المؤهلات والمستندات مع صور منها في ملفٍ للمطابقة.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هي المؤهل العلمي، والسجل الأكاديمي، والتصنيف المهني ساري المفعول لوظيفتي “فني إسعاف وطب طوارئ”، صورتان شخصيتان 4×6، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من رخصة القيادة.وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على الأسـمـاء من الــرابــط .

بالأسماء.. “الهلال الأحمر” يعلن بدء استقبال مجتازي البرنامج التأهيلي للتوظيف

أخبار محلية
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