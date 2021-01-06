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أخبار محلية > هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة والدورة البرامجية
06/01/2021   11:59 م

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة والدورة البرامجية

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كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الأربعاء)، عن الهوية الجديدة لقنواتها التلفزيونية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها دورة برامجية منوعة.

وحرصت الهيئة في الدورة الجديدة على المزج بين التقنيات الحديثة في مجال البث التلفزيوني، والمحتوى المميز والإنتاج الإبداعي.

فيما تعد الدورة البرامجية هي الأضخم في تاريخ الهيئة، حيث تتنوع ما بين برامج سياسية وترفيهية وثقافية وتاريخية وبرامج المسابقات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، أن التغييرات الجديدة في القنوات تشمل الهوية الجديدة والتوجه لإثراء المحتوى المحلي من خلال تطوير صناعة الإنتاج. وفق “أخبار 24”.

وأشار الحارثي إلى أن الهيئة حرصت على أن تلبي الدورة البرامجية الجديدة ذائقة الأطياف كافة بمحتوى متنوع ما بين الأدب والفن والترفيه والثقافة والمسابقات.

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة والدورة البرامجية

أخبار محلية
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