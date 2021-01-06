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أخبار محلية > شاهد.. مواطنة تبتكر تطبيقاً يوفر “حاضنة سعودية” في حال انشغال الأم
06/01/2021   11:59 م

شاهد.. مواطنة تبتكر تطبيقاً يوفر “حاضنة سعودية” في حال انشغال الأم

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كشفت مواطنة عن ابتكارها تطبيقاً للجوالات الذكية يوفر للأمهات عند انشغالهن بعمل أو غيره، حاضنة سعودية مدربة ترعى الأبناء.

وأوضحت سارة الشمري، خلال حديثها لقناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني لتوفير “حاضنة أطفال”، بحيث تستطيع من خلاله أي أم أن تستعين بحاضنة سعودية مدربة مؤهلة لمجالسة أبنائها في المنزل، فترة عدم تواجد الأم في البيت أو انشغالها. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن فكرة المشروع جاءت من كونها موظفة وتعرف ما تحتاجه الأم إذا كانت موظفة، مشيرة إلى أن زوجها ساعدها على تصميم التطبيق.

شاهد.. مواطنة تبتكر تطبيقاً يوفر “حاضنة سعودية” في حال انشغال الأم

أخبار محلية
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