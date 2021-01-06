أزمة جديدة تهدد تجديد عقد السومة مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السوري عمر السومة، وذلك بعدما دخل الفترة الحرة في عقده خلال أيام.
ولم تحسم إدارة الأهلي تجديد عقد السومة حتى الآن، وفقًا لـ”كورة”، بسبب عدم قدرتها على تلبية شروط اللاعب المالية، في ظل امتلاك اللاعب السوري عرضا من نادٍ في دوري المحترفين أعلى من عرض ناديه الحالي للتجديد.
وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن السومة اتفق مع إدارة الأهلي على كافة تفاصيل تجديد العقد، وينتظر الطرفان توفر السيولة المالية للإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب.