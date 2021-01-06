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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان يزور #شتاء_الخرج ويشارك في فعاليات العرضة وركن الصقارين
07/01/2021   1:56 ص

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان يزور #شتاء_الخرج ويشارك في فعاليات العرضة وركن الصقارين

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بحضور صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلطان بن ناصر ال سعود أضاء شتاء الخرج يومه السابع ،وقد احتضن بحضوره برنامج اليوم الفلكلور الشعبي ،تفاعل مع ذلك سمو الامير قبل التعرف على اجنحة وأركان الفعاليات ،هذا و عبر عن سعادته عن ما رأى والأجواء الجميلة التي شاهدها خلال زيارته مؤكداً بأن ما قدم في شتاء الخرج قطف ثمار نجاحه يوماً بعد يوم .

تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان ضمن الزيارات الكبيرة التي حظي بها المهرجان بعد افتتاح سعادة محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي الخميس الماضي ، حيث زاره أصحاب السمو الأمراء وأصحاب السعادة ورجالات المجتمع والاعلاميين والإعلاميات من داخل وخارج المحافظة .

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان يزور #شتاء_الخرج ويشارك في فعاليات العرضة وركن الصقارين

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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