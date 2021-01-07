بالفيديو.. مواطن يستضيف سائحين في منزله بعد أن ضلا الطريق في المسافة بين تبوك والعلا

استضاف مواطن سائحين في منزله، بعد أن ضلا الطريق في إحدى الصحاري أثناء رحلتهما من مدينة تبوك إلى محافظة العلا.
وأوضح عبدالمجيد البلوي، خلال استضافته في برنامج “الراصد”، أنه أثناء تواجده في منطقة صحراوية تفاجأ بوجود سائحين يطلبان منه المساعدة بإرشادهما إلى الطريق.
وأضاف أنه على الفور قام باستضافتهما في منزله لتناول القهوة، كما أنه طلب منهما المبيت في المنزل وجهّز غرفة لهما بشكل كامل، لكنهما رفضا ذلك بحجة التزاماتهما الشخصية في تبوك. وفق “أخبار 24”.
وقال إن السائحين بعد أن شاهدا هذا الاستقبال منه طلبا منه أن يزور دولتهما فنزويلا، ليردا له ما فعله معهما من مساعدة.
فيديو | بعد ضياعهم في الطريق من #تبوك إلى #العلا.. شاب من تبوك يفتح أبواب منزله لسياح أجانب#الراصد pic.twitter.com/IOmXUewM12
— الراصد (@alraasd) January 6, 2021