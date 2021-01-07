بالفيديو.. أمانة الشرقية توضح آلية توزيع 30 عربة على الباعة الجائلين وأهداف المبادرة

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الآلية المتبعة لتوزيع 30 عربة متنقلة على الباعة الجائلين، ضمن مبادرة “مشروع بسطة” وما هو الهدف من تلك المبادرة.
وقال محمد الصفيان إن المبادرة تمت برعاية أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، والهدف منها هو تحقيق الكفاية المعيشية للمحتاجين من الباعة الجائلين وتنظيم عملهم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المبادرة تسعى لتحويل الباعة الجائلين إلى أسر منتجة فاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن الشرقية كانت من أوائل المناطق التي أطلقت مبادرة عربات “الفود تراك”. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الأمانة وضعت معايير لتوزيع العربات للمستحقين، حيث تم عمل مسح ميداني من قبل المختصين على الباعة الجائلين وعمل بحث اجتماعي لدراسة وضعهم الاجتماعي ومعرفة عدد أفراد الأسرة، وستتم المفاضلة بين الأسر والاختيار بناءً على الدراسات والبحوث التي أجرتها الأمانة.
فيديو | 30 عربة بيع متنقلة.. تنتظر أهالي الشرقية #الراصد pic.twitter.com/gq288JOIpp
— الراصد (@alraasd) January 6, 2021