مختصان: حالة ممطرة جديدة ذروتها اليوم وغداً.. وموجات شديدة البرودة في الأيام المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة ممطرة ثامنة سيكون ذروتها اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، فيما توقع عضو لجنة تسمية المناخ زياد الجهني موجات برد شديدة الأسبوعين المقبلين.
وقال الحصيني إن الحالة الممطرة الثامنة ستكون أمطارها متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وغزيرة في بعض الجهات مع وجود فرصة لسيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل وعسير والباحة وجازان.
وأضاف أن قوة الحالة بين مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين مناطق حائل والرياض والقصيم، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن تغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى، ما يعني أجواء باردة ليلاً ونهاراً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تمتد أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وتبوك، يعقبها موجة برد متوسطة القوة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
من جانبه، أكد زياد الجهني أن موجات البرد متوقعة بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من شهر يناير الجاري ستكون أشد برودة مما سبق.