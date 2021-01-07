أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الخميس) تنبيهات بأمطار رعدية وأتربة مثارة في عدد من المناطق، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز أن عدداً من المدن بمناطق المدينة المنورة، والرياض، تشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً في الرياض، وحتى الثامنة مساء بالمدينة المنورة.
وأبان أن بعض المدن بمناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير تشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تبدأ عند الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الواحدة ظهراً في القنفذة والليث، وحتى 9 مساء في العاصمة المقدسة والجموم والكامل، أما في الباحة فتبدأ عند العاشرة صباحاً وتستمر حتى 9 مساء، بينما تبدأ في عسير عند 11 صباحاً وتستمر حتى 9 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المركز أنه يتوقع أن تهطل أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمدن الباحة والحجرة والعقيق والمخواة وبلجرشي والمندق وقلوة بمنطقة الباحة، وذلك من العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء.
وأشار إلى أن مدن الحرمة والموية وتربة ورنية بمنطقة مكة المكرمة ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وذلك من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء.