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اخبار رياضية > بالفيديو.. مترجم الأهلي السابق: بعد إقالتي من النادي وصلني 12 عرضاً من أندية دوري المحترفين
07/01/2021   1:45 م

بالفيديو.. مترجم الأهلي السابق: بعد إقالتي من النادي وصلني 12 عرضاً من أندية دوري المحترفين

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قال مترجم نادي الأهلي السابق مشاري الغامدي، إنه تلقى 12 عرضاً من أصل 16 نادياً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إعلان إقالته من منصبه.

وأوضح الغامدي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أنه جدد عقده مع إدارة النادي الحالية قبل شهرين ولا يعلم سبب إقالته من منصبه، إضافة أنه لم يتواصل معه أحد من الإدارة بعد الحـادث، ومن تواصل معه فقط بعض من اللاعبين ومن أعضاء الجهاز الطبي والأمير فهد بن خالد.

وأضاف أن فترة علاجه من الحـادث المروري الذي تعرض له قبل مباراة التعاون بيوم مدتها 6 أسابيع، وبعد انتهائها سيبدأ في بحث العروض والتواصل مع إدارة الأهلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مشاري الغامدي قد ذكر في وقت سابق أن إدارة الأهلي لم تتواصل معه لتخفيض راتبه، ووصله فقط منها خطاب بإنهاء عقد دون ذكر السبب، في إشارة لما ذكر أن سبب إقالة عدد من أعضاء الفريق الأول بالأهلي هو رفضهم تخفيض رواتبهم.

بالفيديو.. مترجم الأهلي السابق: بعد إقالتي من النادي وصلني 12 عرضاً من أندية دوري المحترفين

اخبار رياضية
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