الاتحاد يعلن رسميًا مدة غياب “رودريجيز” عن الملاعب

أعلن نادي الاتحاد، مساء الأربعاء، مدة غياب محترف الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز، بعد تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ.
وقال نادي الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن رودريجيز، قد خضع لفحوصات طبية، اليوم، من أجل تحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها رودريجيز، حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الاتحاد، حيث يعاني من إصابة في عضلة الفخذ.
وميدانيًا، بدأ الاتحاد تحضيراته لمواجهة ضمك السبت المقبل، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، والتأهل إلى نهائي البطولة العربية. وفق “أخبار 24”.
ووجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الشباب، لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران بقية اللاعبين على تدريبات لياقية وفنية.