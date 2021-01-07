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اخبار رياضية > بالفيديو.. نجم الهلال السابق: من مصلحة “خربين” انتقاله إلى فريق آخر
07/01/2021   1:45 م

بالفيديو.. نجم الهلال السابق: من مصلحة “خربين” انتقاله إلى فريق آخر

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تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمنتخب الوطني السابق، فهد عبدالواحد، عن ضرورة انتقال محترف الهلال، اللاعب السوري عمر خربين، إلى فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد عبدالواحد، في تصريحات لبرنامج “كلام تويتر”، على قناة “22”: “ما في شك أن عمر خربين، قدم نتائج جيدة مع الهلال، وطبيعي يأتي على اللاعب فترة، ويهبط مستواه الفني”.

وأوضح فهد عبدالواحد: “مشكلة جمهور الهلال، أنه لم يتقبل فكرة هبوط مستوى اللاعبين، ولكن عمر السومة لم يقصر مع الفريق، لدرجة أنه حصل في وقت سابق على أحسن لاعب في آسيا”. وفق “أخبار 24”.

وتابع نجم الهلال السابق: “بقاؤه مع الفريق الآن، لم يكن في مصلحته خاصة من الناحية النفسية، ومن مصلحته أن ينتقل إلى فريق آخر، لأنه سيكون حينها مكسبًا له”.

بالفيديو.. نجم الهلال السابق: من مصلحة “خربين” انتقاله إلى فريق آخر

اخبار رياضية
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