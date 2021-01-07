أعلنت هيئة الجمارك السعودية، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” بميناء ‏الملك عبد العزيز بالدمام يوم الأحد 24 يناير الجاري.‏

واشترطت الجمارك لدخول المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر بحوالي ‏‏50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك ‏عبدالعزيز، مع دفع عمولة السعي علاوة على ‏قيمة البيع ، حال رسو المزاد.‏

وأكدت ضرورة إخراج البضاعة والسيارات المبيعة ‏خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، ‏لافتة إلى احتساب أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ‏ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.‏

وشددت على وجوب الالتزام بالاحترازات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ‏توجيهات وزارة الصحة.‏

‏"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك ‏عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.