‏"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك ‏عبدالعزيز

أعلنت هيئة الجمارك السعودية، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” بميناء الملك عبد العزيز بالدمام يوم الأحد 24 يناير الجاري.
واشترطت الجمارك لدخول المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر بحوالي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مع دفع عمولة السعي علاوة على قيمة البيع ، حال رسو المزاد.
وأكدت ضرورة إخراج البضاعة والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، لافتة إلى احتساب أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
وشددت على وجوب الالتزام بالاحترازات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب توجيهات وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.