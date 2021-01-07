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أخبار محلية > شاهد.. وزير الصحة وأول مواطنة ومقيم يتلقون الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”
07/01/2021   1:49 م

شاهد.. وزير الصحة وأول مواطنة ومقيم يتلقون الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

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تلقى وزير الصحة، توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وكان الوزير قد تلقى في 17 ديسمبر الماضي أول جرعة من اللقاح، وذلك مع انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة.

كما أظهرت مقاطع فيديو تلقي المواطنة شيخة الحربي، وأول مقيم الجرعة الثانية من اللقاح.

يذكر أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس كانت قد انطلقت في مركز تم تجهيزه في الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنات من اللقاحات.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. وزير الصحة وأول مواطنة ومقيم يتلقون الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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