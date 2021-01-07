شاهد.. وزير الصحة وأول مواطنة ومقيم يتلقون الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

تلقى وزير الصحة، توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
وكان الوزير قد تلقى في 17 ديسمبر الماضي أول جرعة من اللقاح، وذلك مع انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة.
كما أظهرت مقاطع فيديو تلقي المواطنة شيخة الحربي، وأول مقيم الجرعة الثانية من اللقاح.
يذكر أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس كانت قد انطلقت في مركز تم تجهيزه في الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنات من اللقاحات.وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح #كورونا#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/Zf06j4JscM
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 7, 2021
فيديو | شيخة الحربي بعد أن تلقت الجرعة الأولى قبل 3 أسابيع تتلقى قبل قليل الجرعة الثانية من لقاح #كورونا #برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/PA79JKHlVK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 7, 2021
فيديو | أول مقيم تلقى لقاح #كورونا يتلقى الآن الجرعة الثانية#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/UA69XxZX3e
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 7, 2021