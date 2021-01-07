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أخبار محلية > بالصور.. أول أشخاص يحصلون على “الجواز الصحي” عبر تطبيق “توكلنا”
07/01/2021   1:51 م

بالصور.. أول أشخاص يحصلون على “الجواز الصحي” عبر تطبيق “توكلنا”

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نشر تطبيق “توكلنا” اليوم (الخميس)، صورا لأول أشخاص يحصلون على “الجواز الصحي” بعد إتمامهم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح الفيروس المضاد لفيروس كورونا.

وكان من بين الصور صورة وزير الصحة، توفيق الربيعة، وصور مواطن ومقيم من بين الأوائل الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وعرّف الجواز الصحي من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بأنه “محصّن” مع نشر صورته والبيانات المتعلقة به.

يذكر أن وزير الصحة أعلن اليوم خلال المؤتمر الذي عقده اليوم حول مستجدات فيروس كورونا تدشين خدمة للجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا، لمن أكمل جرعتي اللقاح.

الجواز الصحي

الجواز الصحي

الجواز الصحي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أول أشخاص يحصلون على “الجواز الصحي” عبر تطبيق “توكلنا”

أخبار محلية
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