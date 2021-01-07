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أخبار محلية > لدعم توظيف المواطنين ‏والمواطنات.. ‏”هدف” يوقع اتفاقية مع “جاهز”
07/01/2021   1:51 م

لدعم توظيف المواطنين ‏والمواطنات.. ‏”هدف” يوقع اتفاقية مع “جاهز”

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وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية تعاون مع شركة ‏”جاهز”، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة ‏توصيل الطلبات.‏

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف حيث ‏يغطي البرنامج كافة المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع ‏الخاص‎.‎

وأوضح مدير عام الصندوق؛ تركي الجعويني، أن دعم التوظيف ‏في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ يأتي ضمن ‏مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط؛ ‏وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.‏

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة غصاب المنديل أن توقيع الاتفاقية؛ ‏يتواكب مع رسالة الشركة في دعم الكوادر الوطنية؛ مشيراً إلى أن ‏‏”جاهز‏‎”‎‏ تقود توطين الوظائف في قطاع التوصيل. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منصة جاهز تأسست في 2016م وهي شركة تقنية وطنية ‏رائدة في مجال إدارة توصيل الطلبات من المطاعم، ويتعامل معها ‏أكثر من 5 ملايين مستخدم.‏

لدعم توظيف المواطنين ‏والمواطنات.. ‏”هدف” يوقع اتفاقية مع “جاهز”

أخبار محلية
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