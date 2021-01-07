بالفيديو.. ‏”الأمن البيئي”: ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي محملة على ‏‏54 شاحنة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة رجال الأمن العام أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع، محملة على 54 مركبة كان على متنها 69 مخالفًا بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت القوات أن حملاتها بالرياض أسفرت عن ضبط 21 مواطنًا و13 مقيمًا على متن 20 مركبة محملة بالحطب المحلي، بالمخالفة لقانون المراعي والغابات.
وتمكنت القوات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وجازان ونجران والجوف وتبوك من ضبط 24 مواطنًا و10 مقيمين على متن 24 شاحنة محملة بالحطب المحلي. وفق “أخبار 24”.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
@SFES_KSA
@security_gov#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/pPqwAybfDz
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 7, 2021