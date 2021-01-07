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أخبار المناطق > بالفيديو.. ‏”الأمن البيئي”: ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي محملة على ‏‏54 شاحنة
07/01/2021   6:07 م

بالفيديو.. ‏”الأمن البيئي”: ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي محملة على ‏‏54 شاحنة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة رجال الأمن العام ‏أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع، محملة على 54 مركبة  كان على متنها 69 مخالفًا بعدد من مناطق المملكة.‏

وأوضحت القوات أن حملاتها بالرياض أسفرت عن ضبط 21 ‏مواطنًا و13 مقيمًا على متن 20 مركبة محملة بالحطب المحلي، ‏بالمخالفة لقانون المراعي والغابات.‏

وتمكنت القوات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والحدود ‏الشمالية وجازان ونجران والجوف وتبوك من ضبط 24 مواطنًا ‏و10 مقيمين على متن 24 شاحنة محملة بالحطب المحلي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ‏”الأمن البيئي”: ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي محملة على ‏‏54 شاحنة

أخبار المناطق
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