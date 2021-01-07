نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “توكلنا” يوضح طريقة إصدار “الجواز الصحي”
07/01/2021   6:07 م

بالفيديو.. “توكلنا” يوضح طريقة إصدار “الجواز الصحي”

+ = -
456

أوضح تطبيق “توكلنا” الخطوات الواجب اتباعها لإصدار الجواز الصحي الذي يحصل المرء عليه عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وذكر التطبيق أن ” أنه يمكن للفرد أن يستعرض جوازه الصحي من خلال الدخول على تطبيق “توكلنا” ثم اختيار أيقونة الجواز الصحي” من القائمة الرئيسية، وبعدها يظهر الجواز الصحي.

وأكد أن استخدامات الجواز الصحي يأتي ضمن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مؤكدة أن هذا الجواز سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقاً من قبل الجهات المختصة.

بالفيديو.. “توكلنا” يوضح طريقة إصدار “الجواز الصحي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130612.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.