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أخبار محلية > “بس أسمع وبعدين ألعب” … شاهد أصغر طالب يلتحق بأول معهد موسيقي مرخص في المملكة
07/01/2021   6:09 م

“بس أسمع وبعدين ألعب” … شاهد أصغر طالب يلتحق بأول معهد موسيقي مرخص في المملكة

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تحول إعجاب طفل سعودي بصوت البيانو إلى هواية دفعته للالتحاق بأول معهد موسيقي مرخص في المملكة ليصبح بذلك أصغر طالب في المعهد.

وأوضح الطفل “طلال غوث” خلال استضافته بقناة “العربية”، قصة دخوله عالم الموسيقى، لافتا إلى أنه سمع بعض الموسيقيين يعزفون على البيانو فأعجب بهم لذلك قرر أن يفعل مثلهم.

واستعرض الصغير مهاراته في عزف النشيد الوطني السعودي، مؤكداً أنه يريد أن يكون من أفضل عازفي البيانو، وأنه متمكن من العزف بناءً على السمع دون نوتة موسيقية.

وفق “أخبار 24”.

“بس أسمع وبعدين ألعب” … شاهد أصغر طالب يلتحق بأول معهد موسيقي مرخص في المملكة

أخبار محلية
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